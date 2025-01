Trieste, Christian: "Milano non ha bisogno di motivazione extra"

Jamion Christian, coach Pallacanestro Trieste: ”Penso che Milano abbia un’ottima squadra ogni anno, non hanno bisogno di motivazione extra. Sono una delle squadre più conosciute al mondo mentre noi siamo una squadra che ha molta fame di affermarsi, ogni volta che scendiamo in campo con le migliori squadre del campionato. Dobbiamo farlo con continuità ogni weekend, ribadisco che in questo campionato si incontrano sempre avversari di qualità e grandissimi allenatori: questa è un’altra opportunità per mostrare quanto siamo migliorati. Dobbiamo giocare una partita completa: prenderci cura della palla in attacco, riuscire a portarla nel pitturato e poi muoverla bene consentendo a tutti quanti di essere coinvolti; invece, difensivamente, dobbiamo continuare a crescere. Credo che al momento siamo settimi come difesa e quarti nella difesa a metà campo, dobbiamo solo continuare così: migliorarci difensivamente, facendo un buon lavoro a difendere sul perimetro e a rallentando le squadre in transizione. Il nostro attacco e la nostra difesa sono complementari, siamo al meglio quando rendiamo bene in entrambe le fasi allo stesso tempo; stiamo lottando per trovare la continuità e questa è un’altra opportunità per farlo. La nostra squadra è sempre motivata per il solo fatto di poter scendere in campo e giocare una partita insieme. Vedendo questa squadra ogni giorno si capisce quanto si divertano a competere l’uno contro l’altro e quanto si divertano ad affrontare gli avversari, facendo quello che proviamo in allenamento e portandolo in battaglia ogni weekend. Questa è una nuova opportunità per farlo contro una squadra storicamente fortissima ma la Pallacanestro Trieste di questa stagione se la può giocare con chiunque, può ancora migliorare molto e sarà importantissimo riuscirci ogni volta che abbiamo una nuova chance di farlo. Ultima cosa: apprezziamo sempre i nostri tifosi, il loro supporto quest’anno è stato fantastico sia in casa che in trasferta e avremo bisogno di loro per questo weekend!”