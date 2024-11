TRIESTE, CHRISTIAN: "ECCO PERCHÈ ABBIAMO UNA SQUADRA MOLTO FORTE"

Entusiasmo nelle parole di Jamion Christian dopo il netto successo di Trieste su Varese: "Volevamo concentrarci sul difendere il loro tiro da tre e vincere la lotta a rimbalzo. E vedere ogni giocatore del nostro roster entrare concentrato a fare questo lavoro ci rende orgogliosi. Non sono tante le partite nelle quali ognuno che entra ha opportunità di segnare. Vorrei che voi aveste potuto vedere l'energia che c'era nello spogliatoio per capire come sia potuto accadere. Uno dei motivi per cui abbiamo una squadra molto forte è perché i nostri giocatori hanno la capacità di celebrare i successi dei loro compagni come fossero loro. Questo ci permetterà di continuare a lottare durante tutta questa lunga stagione".