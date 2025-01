Trieste: Bossi saluta e firma per Orzinuovi

Stefano Bossi lascia dopo due stagioni Trieste. L'esterno ha salutato i compagni dopo il successo contro Pistoia e ha firmato in A2 con Orzinuovi: "Innanzitutto voglio ringraziare la Pallacanestro Trieste e Michael Arcieri per la maniera in cui ha saputo gestire questa situazione. Sono ormai quindici anni che gioco a pallacanestro e il modo in cui abbiamo chiuso questo rapporto è stato qualcosa che è andato oltre l'aspetto meramente sportivo. È successo tutto questa settimana, si è sviluppata la possibilità di andare a giocare a Orzinuovi e ho preso al volo questa opportunità. Sentivo l'esigenza di tornare ad avere responsabilità importanti, facevo fatica a vivere una stagione nella quale non riuscivo a trovare spazio. Per questo ho deciso di lasciare Trieste e provare a vivere un'esperienza che spero mi possa regalare soddisfazioni".