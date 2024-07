Trieste ad alta velocità con la coppia da sogno Ross-Brown

LA NEOPROMOSSA

Le firme ufficiali dei due americani rispecchiano fedelmente le idee del GM Arcieri e l'ambizione di una piazza che vuole "vincere il più possibile"

© X Squadra che vince non si cambia, recita l'adagio. Squadra che vince si cerca di replicarne i princìpi, sembrerebbe pensare Michael Arcieri e la dirigenza della Pallacanestro Trieste 2004. A giudicare dai primi acquisti della neopromossa di coach Christian e dalle parole del GM a "Il Piccolo", le basi per una riproposizione in Venezia-Giulia del progetto tecnico funzionato così bene nella Varese 2022/23 sono gettate.

I NUOVI ACQUISTI: JEFF BROOKS, COLBEY ROSS E MARKEL BROWN

"Erano le prime scelte sul mio taccuino, non solo per la profonda stima e conoscenza che ci lega, bensì per quella dose di leadership fondamentale quando si devono affrontare compagini come quelle di Milano o Bologna. Si, ho parlato delle due "big" del nostro campionato, perché pensate che i tre sopra citati sarebbero venuti a Trieste senza l'obiettivo di vincere il più possibile?".

© Ciamillo

ELI BROOKS E JUSTIN REYES DA CONFERMARE?

"Loro sono parte di una trattativa più ampia, per cui si sono ancora margini per rivederli in canotta biancorossa; certo, è un gioco a incastri, per cui dipende molto dal resto delle scelte" [Reyes sarebbe il terzo giocatore in comune tra la Trieste 2024/25 e l'Openjobmetis 2022/23 dopo Ross e Brown].

OBIETTIVI STAGIONALI

"Il primo obiettivo è quello di trovare il giocatore più funzionale al nostro gioco, a come vogliamo esprimere la nostra pallacanestro. Sono disposto a pagare i restanti abbonamenti per avere l'atleta più giusto".

© X

Con Varese - coincidenze del destino - Trieste condivide anche lo status, corroborato dagli innesti del mercato, di possibile outsider della prossima LBA: senza un impegno infrasettimanale in competizioni internazionali, il roster nelle mani di Jamion Christian sta assumendo sempre più le forme di un collettivo con gli elementi assemblati in maniera da massimizzare le proprie caratteristiche, con guardie ed esterni portati a gestire la transizione ad alte velocità e basata su decisioni rapide. Completare il roster con lunghi altrettanto atletici e abili a garantire spaziature - orizzontali e/o verticali - è l'ultimo passo. E quelli precedenti, mossi da Trieste e Michael Arcieri, sono stati quelli ideali per riproporne i risultati di un paio di stagioni fa (Arcieri GM dell'anno, Ross MVP della stagione regolare e, al netto della penalizzazione per motivi extracestistici, squadra al 4° posto a parimerito a fine Regular Season).