Treviso, Vitucci: "Noi male nel primo tempo, i dettagli decisivi"

Frank Vitucci ha parlato dopo la gara persa da Treviso a Varese: “È stata una partita che siamo stati bravi a rimettere in piedi nel secondo tempo, grazie a un ottimo terzo quarto. Nel primo tempo, invece, non ci siamo espressi al meglio, e contro una squadra come Varese diventa complicato: ti costringono a perdere lucidità, e noi ci siamo cascati, soprattutto nella prima metà di gara. Nella ripresa, invece, abbiamo reagito molto bene, difendendo con maggiore efficacia. Basti pensare che, a fronte dei 56 punti concessi nel primo tempo, ne abbiamo subiti solo 36 nel secondo. Purtroppo i finali si decidono su episodi: un rimbalzo di Tyus o una scelta sbagliata in contropiede da parte nostra hanno fatto la differenza. Sono quei due o tre dettagli che pesano, soprattutto quando arrivi punto a punto o sei in leggero vantaggio e non riesci a capitalizzare".