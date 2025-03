Treviso, Vitucci: "Determinati per questa seconda parte di stagione"

Frank Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: "Finalmente torniamo alle competizioni dopo questo lungo stop. Siamo ben determinati per fare al meglio questa importante seconda parte di stagione. Affrontiamo una squadra che sta facendo un campionato importante che ha grande talento offensivo, quindi sappiamo che dovremo fare attenzione in primis alle voci principali del gioco cercando di controllare i rimbalzi e lavorando bene in transizione difensiva, giocando con determinazione e aggressività. La squadra è in salute e non vediamo l’ora di ritornare a giocare vincere!".