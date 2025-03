Treviso, Vitucci: "Decisivo il break preso nel secondo quarto"

Le dichiarazioni di coach Frank Vitucci dalla sala stampa del PalaTrieste, dopo la sconfitta per 85-73: “In primis complimenti a Trieste, ha fatto una partita di grande efficacia. Nell’ultima parte del secondo quarto hanno prodotto un break importante che poi ci siamo portati dietro per tutta la partita. Nel secondo tempo, nonostante ci fossero 20’ per recuperare non siamo riusciti a rimontare, anzi abbiamo fatto fatica e non abbiamo trovato il filo del gioco dal punto di vista offensivo. I numeri anche oggi dicono abbastanza: solo 7 assist e siamo stati troppo sbilanciati nel tiro da 2, producendo troppo poco. Dal punto di vista difensivo ci sono stati sicuramente degli errori e ci hanno messo un po’ in difficoltà. Quando potevamo rientrare abbiamo sbagliato qualche tiro da fuori e anche da sotto che potevamo segnare e non siamo quindi mai riusciti a prendere il filo del gioco se non in qualche sprazzo. Ora dobbiamo metterci con più precisione e attenzione per giocarci le nostre chance".