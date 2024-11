Treviso, Vitucci: "Consapevoli della posta in palio"

La Nutribullet, reduce da due successi consecutivi, torna al Palaverde dopo la pausa per le Nazionali. Sabato sera alle 20:30 la TVB ospita la Estra Pistoia, coach Frank Vitucci presenta la sfida contro i toscani: "Ripartiamo dopo questa sosta con grande energia ed entusiasmo. Abbiamo recuperato alcune situazioni soprattutto dal punto di vista fisico, non forse tutte, ma che valuteremo all’ultimo come Harrison. Affrontiamo una squadra che sta cambiando continuamente faccia e facce, dall’allenatore a molti giocatori. Quello che dovremo fare è di imporre noi ritmo e gioco alla partita, chiaramente puntando a migliorare ancora la nostra performance in tutti i 40 minuti, siamo consapevoli della posta in palio e vogliamo continuare sui progressi che stiamo facendo nelle ultime partite".