Treviso, Morea: "Forti motivazioni, servirà il massimo sforzo"

Alla vigilia del match tra Nutribullet Treviso Basket e Banco di Sardegna Sassari, le parole dell’assistant coach Alberto Morea: “La gara è tra due squadre che potranno avere forti motivazioni per performare profondendo il massimo sforzo. Il Banco di Sardegna viene da un finale amaro di una partita controllata per larghi tratti. Noi dopo due trasferte consecutive, torniamo a giocare al Palaverde, davanti alla nostra gente e ci auguriamo che questa sia un’arma in più per poter giocare con calma e sangue freddo. Sassari ha mostrato capacità di creare gioco con il reparto guardie e di colpire dall’arco dei tre punti con i tiratori ma, nelle ultime uscite, ha potenziato la presenza in area con l’aggiunta di Rashawn Thomas. La gestione della palla e l’attenzione al controllo dei rimbalzi sono due tra i più importanti aspetti sui quali rimanere focalizzati, dalla palla a due fino alla sirena finale“.