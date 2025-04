Trento, Pecchia non fa drammi: "La flessione dopo la Coppa Italia è normale"

Manca un mese e mezzo all’inizio dei playoff: Milano e Bologna convivono con problemi strutturali che non le rendono – forse – imbattibili. Pensi che sia possibile che lo scudetto vada a un’outsider oppure sarà esclusivamente affar loro? "La corsa play-off è ancora aperta per tutti. Siamo ancora in 9 squadre che possono qualificarsi per i play-off, quindi ancora niente scritto. Come detto, ci sono 9 squadre per 8 posti, quindi vedremo. Quest'anno c'è più equilibrio, siamo tutte praticamente in 8 punti. Secondo me è molto bello da vedere e da giocare".