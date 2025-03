Trento, Mawugbe: "Dobbiamo restare lucidi per tutta la gara"

Il centro dell'Aquila si prepara per la grande sfida contro Milano, già battuta a febbraio nella finale di Coppa Italia a Torino. "Milano ha un roster esperto, composto da veterani che sanno bene come esprimere il loro miglior gioco. Mi aspetto quindi una partita fisica e molto difficile, in cui dovremo rimanere lucidi per tutti i 40 minuti se vogliamo provare a vincere. Sarà fondamentale rispettare il gameplan e prestare attenzione alle caratteristiche individuali di ogni avversario. Essendo grandi agonisti, vorranno sicuramente prendersi la rivincita dopo la finale di Coppa Italia, e proprio per questo dovremo alzare ulteriormente il nostro livello per provare a portare a casa la vittoria".