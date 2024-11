Paolo Galbiati, assistant coach Dolomiti Energia Trentino: "Martedì affronteremo una squadra in grandissima forma, allenata magistralmente da un coach di altissimo livello che conosciamo molto bene. Sono una squadra dura e molto fisica, capace di vincere sia grazie a grandi giocate offensive che attraverso una difesa solida. Noi dovremo rigenerarci, ricaricare le batterie e scendere in campo con la giusta energia per giocare la nostra partita".