Trento, Galbiati: "Trapani è una squadra allenata benissimo"

Paolo GALBIATI (Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Trapani è una squadra allenata benissimo, con giocatori di grande talento e un gruppo unito con un forte senso di squadra. Il lavoro di Repesa è evidente e ha dato grande identità alla squadra, che è cresciuta molto anche dal punto di vista difensivo, grazie alla sua fisicità e aggressività. Nella gara d’andata non siamo stati abbastanza attenti in difesa; quindi, dovremo sicuramente fare meglio sotto questo aspetto e offrire una grande prestazione davanti al nostro pubblico. Sarà fondamentale controllare i rimbalzi e avere una transizione difensiva solida per non permettergli di correre e prendere tiri comodi. Il settimo sold out consecutivo è qualcosa di speciale: si sta creando un’atmosfera meravigliosa con i nostri tifosi, che ci stanno seguendo in tanti anche in trasferta. Anche martedì, in una partita che non contava per la classifica, vedere il palazzetto così pieno è stato grandioso. Li ringrazio perché il loro supporto ci dà una spinta incredibile».