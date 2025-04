Trento, Galbiati: "Gran soddisfazione qualficarsi ai playoff con tre giornate d'anticipo"

Il coach dell'Aquila mostra tutta la sua felicità per la vittoria con Trieste che vale la certezza playoff. "Trieste è una squadra fortissima, con giocatori di grande talento. Noi abbiamo giocato una partita da montagne russe: un buon primo tempo, molto bello per intensità e qualità, anche se potevamo togliere qualche tripla con un pizzico di attenzione in più. C’era grande energia e voglia di fare. Nel terzo quarto abbiamo sbagliato appoggi e tiri facili, mentre loro hanno segnato canestri complicati e sono rientrati in partita. Siamo stati bravi a resistere e a riprendere il vantaggio. Nel finale abbiamo un po’ pasticciato, ma siamo rimasti solidi, facendo le giocate giuste nei momenti chiave. Ci prendiamo questa vittoria che ci qualifica ai playoff con tre giornate d’anticipo. È una grande soddisfazione: siamo una squadra giovane e arrivare alla post-season in un campionato di altissimo livello come questo ci rende felici. Ora testa bassa e continuiamo a lavorare".