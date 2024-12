Trento, Dusmet: "Un confronto avvincente tra due squadre in forma"

Davide DUSMET (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sarà sicuramente una bella sfida. Trapani è una società ambiziosa con giocatori di grande talento che nelle ultime settimane ha aggiunto elementi importanti al proprio roster. Ci aspettiamo un confronto avvincente tra due squadre in forma, che stanno ottenendo ottimi risultati e che rappresenterà un test importante per noi. Dovremo essere pronti a impattare la partita fin dalla palla a due e a gestire con lucidità tutte le situazioni che si presenteranno. Penso che abbiamo ancora un buon margine di miglioramento nel corso dell’anno, sia in termini di solidità difensiva che offensiva, lavorando per ridurre al minimo errori evitabili come alcune palle perse».