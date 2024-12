Trento, Dusmet: "Tortona è una squadra di grande esperienza"

Davide DUSMET (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Ci aspetta una partita molto impegnativa, perché Tortona è una squadra di grande esperienza, con talento e gerarchie ben definite. Il PalaFerraris è per noi un campo storicamente complicato: ci ha regalato sfide spettacolari, ma spesso poco fortunate per i nostri colori. Vogliamo però cambiare questa tendenza, mettendo in campo tutta la determinazione necessaria. Il sistema di De Raffaele prevede che tutti i giocatori siano coinvolti, trovando spesso conclusioni aperte oltre l’arco dei 6.75. Hanno Kuhse in cabina di regia che sa mettere in ritmo tutta la squadra, hanno una serie di tiratori importanti e giocatori molto tosti dentro l’area come Kamagate. Sappiamo che Tortona sarà spinta dalla necessità di fare punti per assicurarsi un posto nelle Final Eight di Coppa Italia, ma noi vogliamo continuare il nostro momento positivo e sfatare il tabù del PalaFerraris. Sarà fondamentale affrontare la partita con energia, concentrazione e la volontà di portare a casa una vittoria importante».