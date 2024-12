Trento, Dusmet: "Buducnost ha grande taglia e profondità"

Davide DUSMET (Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Mi aspetto una partita molto fisica: loro sono una squadra con grande taglia e profondità. Dovremo essere solidi in difesa, coesi e pronti a trovare rapidamente soluzioni alle situazioni che gli avversari ci proporranno. Hanno tre guardie di talento, capaci di creare gioco, e sarà fondamentale essere bravi a limitarle. In questa prima parte di stagione abbiamo già affrontato giocatori simili e, in diverse occasioni, siamo riusciti a rallentare il loro ritmo. Sarà una sfida stimolante, soprattutto dopo la partita contro Trapani. Dovremo partire da una difesa consistente per avere reali possibilità di portare a casa la vittoria».