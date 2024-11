TRENTO, BONGI: "PISTOIA SQUADRA DI GRANDE TALENTO"

Fabio Bongi, assistant coach Dolomiti Energia Trentino: "Pistoia è un posto speciale per me, perché è la mia città natale. Lo scorso anno mi hanno accolto con un calore straordinario. La partita di domenica sarà molto pericolosa: loro sono una squadra di grande talento e, sostenuti dal loro pubblico e dalla motivazione di affrontare una squadra imbattuta prima in classifica, saranno sicuramente molto motivati. Dovremo giocare con l’intensità vista a Vilnius, dove la partita avrebbe potuto avere un finale diverso, cercando di mantenere un livello di attenzione altissimo per tutti i 40 minuti. Niang? Il nostro staff medico sta valutando l’entità del suo infortunio e sicuramente nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro".