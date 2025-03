Trento, Bongi: "Momento speciale che vogliamo far durare il più a lungo possibile"

Fabio BONGI (Assistant coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Abbiamo svolto un’ottima settimana di lavoro, preparando al meglio la sfida contro Brescia e correggendo gli errori commessi al Forum contro l’Olimpia Milano. Credo che sia noi che Brescia possiamo essere considerate le rivelazioni di questa stagione, e trovarci in questa posizione è una grande soddisfazione. Così come lo è giocare, per la decima volta consecutiva, in un palazzetto tutto esaurito: è un momento speciale che vogliamo far durare il più a lungo possibile. Brescia è una squadra esperta e solida, che sta disputando un ottimo campionato. Hanno due esterni molto pericolosi come Ivanovic e Della Valle, oltre a un lungo come Bilan, fondamentale nel loro equilibrio sia offensivo che difensivo. Per noi sarà essenziale pareggiare la loro esperienza con il nostro entusiasmo, la voglia di competere e di correre il campo. Chiaramente sarà fondamentale come riusciremo ad interpretare la partita nella metacampo difensiva: dovremo essere fisici, aggressivi ma allo stesso tempo disciplinati, adeguandoci rapidamente al metro arbitrale».