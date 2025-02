Trento, Bongi: "Besiktas squadra in grande forma, di altissimo livello"

Fabio BONGI (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Affrontiamo una squadra in grande forma, di altissimo livello. Dobbiamo essere bravi a resettare anche dopo le buone prestazioni e trovare subito le giuste motivazioni. Vogliamo chiudere al meglio questa competizione, e questa partita rappresenta un’altra tappa importante nel nostro percorso di crescita in vista dei prossimi impegni. Il nostro obiettivo è mantenere il trend positivo. Il Beşiktaş è una squadra di grande qualità, con giocatori di talento come Needham, Allman, Matthews e, tra i lunghi, Terry, Morgan, Sleva e Plavšić. Inoltre, possono contare su un interessante gruppo di giocatori turchi».