Trento, Bongi: "Affronteremo un avversario con caratteristiche uniche"

I bianconeri tornano in campo dopo l’eccellente prova di martedì sera contro Ulm, una vittoria che ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive. Trento punta ora a ritrovare il successo anche in LBA, affrontando una Nutribullet Treviso in ottima forma. Fabio Bongi: "Sarà una partita particolare, perché affronteremo un avversario con caratteristiche uniche, frutto del grandissimo talento a disposizione. La differenza si giocherà sugli uno contro uno, dove dovremo essere molto attenti e fare un grande lavoro difensivo. Dovremo anche prestare particolare attenzione alla loro capacità di piazzare break decisivi nei momenti chiave della partita ed essere bravi a evitarlo. Ora inizia il girone di ritorno, e i punti iniziano a pesare. Vogliamo lasciarci alle spalle lo scivolone casalingo di due settimane fa contro Cremona e tornare ad essere efficaci davanti al nostro pubblico".