Nuovo record personale in Serie A per il miglior realizzatore bianconero dell’incontro, Mouhamet Diouf, che contro Treviso ha segnato 22 punti in 25 minuti. In Serie A, il centro di Bologna aveva il suo record personale nei 15 punti segnati nella stagione 2022/23 nella gara contro Brescia giocata con la maglia di Reggio Emilia. Oltre al record di punti Diouf firma anche la sua miglior valutazione con 24 e il record personale di tiri segnati in una gara (9).