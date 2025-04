Ufficiale: Trapani ha un nuovo centro

Il commento del Presidente Antonini: “Siamo felici di annunciare un nuovo importante innesto nel roster della Trapani Shark per il finale di stagione e in vista dei Playoff. Abbiamo voluto offrire un supporto concreto alla squadra e al nostro coach, consapevoli dell’importanza di ogni dettaglio in questo momento cruciale. L’obiettivo è chiaro e condiviso da tutti: raggiungere il traguardo che sogniamo insieme, società, squadra e tifosi. Continuiamo a lavorare con passione e determinazione per concretizzarlo.”