Trapani-Sarr, affare saltato. Antonini: "Noi presi in giro"

"Il Giocatore DAME SARR dopo averci praticamente preso in giro (a me, il Coach ed il DS) anche e soprattutto attraverso quel “fenomeno” di procuratore che si ritrova, tale Andrea Grassi, ci comunica che scopre che deve aspettare il 12 Marzo 2025 per avere lo status di giocatore Spagnolo. Che poi a che gli servirebbe??? Visto che ha già quello italiano? Insomma ci hanno preso in giro. Con contratti preparati e firmati da noi venerdì sera e dopo bugie su bugie mai arrivati. Una vergogna assoluta. Ma ci perdono loro, certamente non noi. Lui continuerà a fare la comparsa a Barcellona, noi troveremo certamente di meglio".