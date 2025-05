Trapani fa sul serio, Repesa indica la via: “Mancano 6 vittorie”

E poi il commento del presidente, Valerio Antonini, che da inizio anno ha sempre parlato di scudetto: "Dopo una settimana difficile raggiungiamo con grande forza questa semifinale storica per la città, e adesso ci aspettano 6 finali per trionfare e per vincere questo scudetto che oggi tutti siamo consapevoli che possiamo vincere. Mi sono emozionato per la grande prestazione dei ragazzi e per aver visto Jasmin commosso come sono commosso io per questo grande risultato che dà alla città di Trapani una luce nuova straordinaria. Questa è la potenza dello sport, la potenza dei valori positivi che non hanno ricatti, non hanno dietro le spalle terzi fini che la città possa gioire di questa immensa felicità, immensa vittoria di stasera perché ce la siamo meritata tutti. Forza Trapani e adesso sotto la semifinale".