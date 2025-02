Il presidente Valerio Antonini ha affidato ai social il suo pensiero dopo il ko di Trapani sul campo di Cremona: "Meritatissima sconfitta. La più brutta partita dell’anno. A tratti irriconoscibili. Ci vuole umiltà … sconosciuta a qualcuno, ultimamente, mi sembra. Speriamo che ritornino in se stessi per non fare figuracce a Torino. Sono veramente deluso".