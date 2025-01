14.5 punti, 6.0 rimbalzi, 1.3 stoppate e 20.0 di valutazione in 24.8' di media: i numeri nelle sfide del Napolibasket hanno permesso a Leonardo Totè di essere nominato Best Ita Fastweb del mese di gennaio della Serie A Unipol 2024/25. Per il centro di coach Valli, a spiccare sono stati i 16 punti a Treviso, i 17 con 9 rimbalzi nella vittoria con Sassari e i 15 punti in casa della Virtus Bologna.