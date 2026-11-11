Basket

Tortona, Pecchia: "Con Treviso vittoria fondamentale, ma c'è tanta strada da percorrere"

L'ala classe 1997, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato delle difficoltà di Tortona in queste prime partite

11 Nov 2026 - 10:53
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© Ufficio Stampa Bertram Derthona Tortona

© Ufficio Stampa Bertram Derthona Tortona

Non era sicuramente l'inizio che i tifosi della Bertram sognavano, ma il successo contro Treviso e la firma di Christian Vital hanno riportato un po' di entusiasmo nell'ambiente bianconero. Tra i principali volti nella vittoria contro il club veneto, c'è Andrea Pecchia: "Al momento abbiamo vinto due partite, quindi di strada da percorrere ne abbiamo ancora tanto - ha commentato il numero 6 -. Non siamo per niente contenti per come è iniziata la nostra stagione. Nella lunga trasferta tra Udine e Lubiana abbiamo parlato tanto tra noi, cercando di comprendere i motivi per cui non stiamo rendendo quanto potremmo. Quella con Treviso per noi era una partita fondamentale per svoltare. Io ci ho messo il mio, come del resto i miei compagni. Ci voleva una prestazione da parte di tutti noi che dimostrasse che la squadra c'è e ha voglia di sbattersi. Prima di ogni cosa mi ha reso felice tornare a vincere: conta la squadra prima di tutto. Poi, chiaro, mi ha fatto piacere riuscire a fornire una prestazione così positiva. Ti ripaga del lavoro che fai in palestra tutti i giorni. Cerco sempre di migliorarmi in tutto quel che posso, mi piace lavorare, mi dà soddisfazione. Io cerco di fare tutto quello che posso per aiutare la squadra a vincere. Il resto conta relativamente". 

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