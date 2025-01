Tortona, Gorham: "Voglio vincere un titolo con questa squadra"

Protagonista della rubrica LBA "5 domande a..." Justin Gorham ha espresso i suoi obiettivi per la stagione. "Le nostre aspettative sono di arrivare in fondo ad ogni competizione e portare un titolo a Tortona. Abbiamo stabilito i nostri obiettivi sin da subito e continueremo a lavorare così da poterli raggiungere. Battere una squadra come Brescia sul loro parquet ci darà tanta spinta in futuro, lavoreremo su questa vittoria per costruire la seconda parte di stagione. Sono un tranquillo ragazzo di famiglia. Ho una figlia di un anno che mi tiene impegnato quando non sono in modalità pallacanestro e durante il suo riposino o quando si addormenta per la notte gioco ai videogames coi miei amici".