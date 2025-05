Tortona: è separazione con l'AD Ferencz Bartocci

Giunto a Tortona nell’estate 2019 con il ruolo di General Manager, durante la sua permanenza in bianconero ha avuto modo di festeggiare una Supercoppa LNP e la storica promozione in Serie A raggiunta il 29 giugno 2021, vincendo a fine stagione il premio “Gabriele Fioretti” come Dirigente dell’Anno della Serie A2. Una volta raggiunta la massima serie è arrivata per lui la carica di amministratore delegato che ha rivestito negli ultimi quattro anni, impreziositi da traguardi come la finale di Coppa Italia, le due semifinali-scudetto e le due partecipazioni alla Basketball Champions League. Nei suoi sei anni al Derthona, il dirigente marchigiano ha contribuito in modo determinante alla crescita strutturale del Club e a gettare le basi per la costruzione e lo sviluppo della nuova Cittadella dello Sport di Tortona.