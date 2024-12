Tortona, De Raffaele: "Venezia ha tanti giocatori che possono far male"

“Venezia è una squadra di altissimo livello, costruita con un roster per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, Serie A ed Eurocup”, sono le parole della vigilia del tecnico De Raffaele. “Avversaria con tanti giocatori che possono far male, una delle cose importanti sarà contenere difensivamente il loro talento offensivo che si esprime in tanti modi, in campo aperto con Ennis, Parks e lo stesso Wiltjer, in area con la presenza di Kabengele, che sta facendo una stagione eccellente. Difficile, quindi, potersi concentrare su un elemento soltanto della loro rosa. Sarà importante pure pareggiare l’impatto fisico e la lotta a rimbalzo, perché è una squadra strutturata fisicamente in maniera elevata. Dalla positiva partita in Germania – continua – dobbiamo portarci dietro per il campionato la connessione e la concentrazione mantenute in tutti i momenti dell’incontro, con il desiderio di continuare a collaborare e difendere soprattutto quando gli avversari hanno provato a rientrare. Questo è fondamentale per avere continuità, perché quello che c’è mancato, al di là di coppa o campionato, casa o fuori, è questa attenzione continua nell’affrontare ogni partita in quanto ogni partita, in particolare in Serie A, è aperta in qualsiasi direzione”.