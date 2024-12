Tortona, De Raffaele: "Trento è in testa al campionato con grandi meriti"

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “Trento è tra le primissime del campionato per rimbalzi, sia totali che offensivi, quindi combattere sulla presenza a rimbalzo e impattare il loro livello di energia saranno elementi essenziali innanzitutto per ridurre le loro seconde chances e in secondo luogo per contrastare più efficacemente una squadra che sta giocando così bene e che è in testa al campionato con grandi meriti. Arriviamo alla sfida con gli stimoli di chi deve affrontare un’avversaria che si trova giustamente prima in classifica e ci arriviamo in condizioni abbastanza buone. Gorham? E’ ancora in fase di riabilitazione e lontano dal poter pensare di reinserirlo, su di lui verrà fatto un nuovo controllo medico a metà della prossima settimana”.