Tortona, De Raffaele: "Partita equilibrata, Venezia ha meritato di vincerla"

Il coach della Bertram ha analizzato la sconfitta del Taliercio, riconoscendo i meriti della sua ex squadra. "Credo sia stata una partita equilibrata fino a 3' dalla fine, credo Venezia abbia vinto con merito, è stata quasi sempre avanti. Siamo stati bravi nel rientrare, ma c'è stato un momento che ha deciso la partita. Due volte abbiamo avuto la palla per pareggiare e andare avanti, invece abbiamo fatto tre palle perse che ci sono costate la partita. La partita si è decisa lì, con molta poca lucidità. Credo anche per carenze di energie. E c'è mancata anche la lucidità di provare a difendere la differenza canestri. Merito a Venezia, pensiamo alla prossima".