Tortona, De Raffaele: "Efficace la nostra zona contro il ritmo frenetico di Pistoia"

“Una vittoria molto importante per noi, ci permette di restare attaccati a tutti quelli che sono i nostri obiettivi, all’interno di un progetto che stiamo portando avanti in mezzo a molte fatiche, come è anche logico che sia”, dice coach De Raffaele. “E’ stata una settimana dura, venivamo dalla coppa, con il relativo dispendio di energie che comporta, devo ringraziare lo staff medico che ha rimesso in piedi Vital che a Manresa non ha potuto giocare per infortunio. So bene, per le diverse volte che ci ho giocato e perso, come a Pistoia il pubblico sia determinante, quindi siamo stati bravi ad approfittare del clima morbido che si respirava oggi dentro il palazzetto rispetto al modo consueto in cui il pubblico pistoiese riesce a trascinare la sua squadra. Noi – continua – abbiamo avuto davvero un ottimo impatto alla sfida, poi abbiamo preso il ritmo frenetico di gioco di Pistoia che non è il nostro gioco e siamo andati più in difficoltà. Già prima della fine dell’intervallo abbiamo ripreso il filo e poi, anche grazie alla difesa a zona, nel terzo e quarto periodo siamo stati bravi a tenere il controllo della partita. Dedico la vittoria a mio figlio Nicola che oggi compie 20 anni”.