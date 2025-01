Tortona può blindare la Coppa Italia, De Raffaele: "Sarebbe storico"

Walter De Raffaele non sta nella pelle in vista del prossimo match di campionato contro Scafati che potrebbe regalare alla Bertram Derthona Tortona la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Un match che il coach due volte campione d'Italia ha presentato così ai nostri microfoni: "Una partita importante per il discorso qualificazione, ma è anche e soprattutto perché è una partita in casa, davanti al nostro pubblico. Una partita che ci darebbe una qualificazione storica".