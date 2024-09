Tonut lancia l'Olimpia Milano: "Siamo una squadra da corsa"

SUPERCOPPA

L'esterno dell'EA7 in esclusiva a Sportmediaset verso la semifinale di Supercoppa contro la Reyer Venezia: "Sarà importante l'approccio"

Esattamente 100 giorni dopo aver alzato al cielo il terzo scudetto consecutivo, l'Olimpia Milano inizierà la nuova stagione con gli stessi obiettivi di sempre: vincere tutte le competizioni a cui prende parte. Soprattutto in Italia. Il viaggio partirà da Bologna, Unipol Arena, il primo avversario la Reyer Venezia nella semifinale della Supercoppa. Squadra che Stefano Tonut, uno dei senatori in casa EA7, conosce bene.

“Le sensazioni in vista della prima partita di Supercoppa - racconta Tonut - sono molto positive. Siamo riusciti a lavorare tutti insieme per tre settimane, fortunatamente senza infortuni. Abbiamo lavorato sul nostro gioco e abbiamo giocato amichevoli di preseason con prestazioni positive. Venezia? Per molti sarà la prima partita di basket italiano, siamo confidenti e cercheremo di approcciarla nella miglior maniera possibile”.

© Ufficio Stampa

Milano ha effettivamente cambiato pelle rispetto all'anno scorso, con ben 8 novità nel roster allestito dal club e da Ettore Messina: “Tutti i nuovi compagni mi hanno impressionato. Mi piace molto l’energia di Leandro (Bolmaro) e Josh (Nebo). E l’esperienza di un giocatore come Causeur, dopo tanti anni ad altissimo livello con numerose vittorie. Sono molto contento di come è stata costruita la squadra”.

© Ufficio Stampa

Una squadra che, come si è già visto dalle prime uscite, sta cambiando modo di giocare: “Siamo migliorati, e possiamo migliorare ancora, dal punto di vista atletico: possiamo correre di più lungo il campo. Dovremo difendere meglio per cercare di evitare secondi possessi ai nostri avversari, lavorando bene anche a rimbalzo”.