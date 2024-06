Stefano Tonut e l'Olimpia Milano si dicono sì: avanti fino al 2026

IL RINNOVO

L'azzurro si lega all'EA7 per altre due stagioni e diventa uno dei candidati per ereditare la fascia di capitano dopo la partenza di Melli

© Ufficio Stampa Una stagione giocata su ottimi livelli, sia in Italia che in Europa dove ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto anche contro avversari di grande calibro. Difensore eccellente, ma non solo: Stefano Tonut incarna perfettamente lo "spirito Olimpia". Ecco il comunicato che ha annunciato il suo rinnovo con l'EA7 fino al 2026.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver esteso il contratto di Stefano Tonut fino alla stagione 2025/26 inclusa.

Tonut è arrivato a Milano nell’estate del 2023 e in due anni all’Olimpia ha contribuito alla conquista di due scudetti consecutivi. Nella stagione appena finita ha giocato 29 gare di EuroLeague (5.9 punti per partita, il 49.2% nel tiro da tre) e 36 di campionato (7.1 punti per gara, il 59.8% nel tiro da due).

“Come ho sempre detto, sono davvero felice di continuare a giocare per l’Olimpia Milano, il club che mi ha permesso di proseguire il mio percorso di crescita anche ai massimi livelli europei. Ringrazio la proprietà e lo staff tecnico per la fiducia riposta in me. Darò tutto me stesso per fare in modo di poterla ripagare ancora. Ringrazio inoltre i tifosi che, fin dal primo momento, mi hanno accolto con affetto e supportato anche nei momenti più difficili. Sono entusiasta di affrontare le nuove sfide che ci attendono e di continuare a lottare per i colori di questo club”.