Trovato morto a Mosca Janis Timma, 32enne ex Olympiacos e Khimki

Stando alle notizie fornite dall'emittente televisiva russa REN TV, all'interno di un edificio di 5 piani della capitale sarebbe stato ritrovato il corpo senza vita di Janis Timma. 32 anni, 5 dei quali trascorsi in Eurolega con le maglie di Baskonia, Olympiacos, Khimki e UNICS Kazan, il lettone avrebbe commesso suicidio, con cause e modalità ancora da accertare. Dopo le ultime esperienze col Monbus Obradoiro nella Liga 2024, Timma si era trasferito in Russia per giocare in una squadra 3x3.