Bologna per rialzare la testa, Milicic carica Napoli: "Mostriamo la nostra fame"

LBA - 7a giornata

Bologna-Treviso e Napoli-Varese sono i due anticipi che alzano il sipario su un nuovo turno di campionato

© italyphotopress La settima giornata della Serie di basket comincia domani, sabato 11 novembre. Treviso va a caccia del primo successo in campionato, ma sarà una sfida durissima contro una Bologna reduce da due sconfitte di fila tra Serie a ed Eurolega. Anche il match del Pala Barbuto tra Napoli e Varese promette spettacolo.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET (sabato 11/11, ore 19:30)

Dopo la prima sconfitta in campionato contro Cremona e il netto KO di Eurolega contro il Real Madrid, Luca Banchi ha chiesto solo una cosa ai suoi ragazzi: vincere per ritrovare immediatamente la velocità di crociera che sta facendo volare la Virtus Bologna in questo avvio di stagione. Alla Segafredo Arena arriva la formazione che insieme a Brindisi condivide il record poco onorevole di zero vittorie in campionato. È la Treviso di Frank Vitucci che ha così parlato alla vigilia: "Certamente avremo anche qualche chiave tattica per affrontare la Virtus, ma in primis vogliamo mettere nella partita tanta energia fisica per contrastare la loro forza atletica e tanta attenzione su ogni possesso perché specie contro squadre così non possiamo permetterci alcuna superficialità". Dall'altra parte Luca Banchi ha così presentato l'incontro: “Treviso è una squadra la cui classifica a oggi non fa giustizia a un organico e un tecnico che sono stati capaci di impensierire nelle prime gare di stagione anche squadre molto quotate come Milano, Venezia e Reggio Emilia, arrivando a un soffio da centrare vittorie che oggi potrebbero tranquillamente dare un’ altra visione delle loro potenzialità. Approcceremo la gara con grande umiltà e rispetto del valore di giocatori che hanno spiccate attitudini realizzative e, come già dimostrato, sono in grado di gestire gare di questo tenore con grande personalità. Abbiamo l’ urgenza di produrre una presentazione migliore in sintonia con le prime uscite di stagione, e questa gara dovrà servirci a migliorare il nostro stile di gioco".

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET-OPENJOBMETIS VARESE (sabato 11/11, ore 20:30)

Riaprono le porte del Pala Barbuto per il match tra Napoli e Varese. La squadra di Igor Milicic, tornata alla vittoria in trasferta contro Pesaro domenica scorsa, ha ora otto punti in classifica. Varese, a quattro lunghezze di distanza, ha ritrovato la gioia del successo in campionato dopo quattro sconfitte di fila. Anche per questo il coach della Gevi, Milicic, pretende massima attenzione: "Abbiamo un'importante partita da affrontare e non vediamo l'ora di scoprire come i nostri giocatori risponderanno dopo la buona prestazione di Pesaro. Abbiamo bisogno di un'altra buona prova per dimostrare ancora una volta il nostro carattere, e il nostro desiderio e la fame di vittoria". Varese sa di poter contare su Davide Moretti in grande condizione: "Arriviamo da tre vittorie consecutive e devo dire che sono servite soprattutto per il morale; inoltre è stato bello ottenerle davanti ai nostri tifosi. Abbiamo visto che con il lavoro che facciamo in palestra, cambiando un paio di cose, i risultati sono arrivati e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Affronteremo Napoli, una squadra già ben consolidata nonostante siamo solo alla sesta partita di campionato. Credo sia proprio questa la sua forza più grande. In attacco gioca molto bene; fanno girare la palla ed hanno una grande chimica, mentre in difesa si aiutano tanto a vicenda. Dovremo avere molta pazienza, passarci bene la palla e fare le nostre cose cercando di giocare la nostra pallacanestro come fatto nelle ultime uscite. Tariq Owens? Ci sentiamo spesso e non vedo l’ora di giocarci contro".