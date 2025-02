Venezia, Tessitori: "Atmosfera in spogliatoio? Non ci sono divisioni"

Il capitano dell'Umana Reyer ha parlato al Corriere del Veneto del momento dei lagunari, riposatisi qualche giorno in concomitanza con la Frecciarossa Final Eight e la finestra FIBA: "Ho preferito palestra per cercare di rimettermi in sesto. Adesso abbiamo ripreso ad allenarci insieme e cercheremo di affrontare al meglio queste settimane. Questo periodo di sosta può essere importante se lo utilizziamo nella maniera corretta. Stiamo lavorando soprattutto sulla parte atletica, e lavoriamo molto su alcune parti di gioco: sono aspetti molto importanti per l'ultima parte di campionato. Da qui in avanti c'è solo il lavoro per cercare di costruire la nostra fortuna. Siamo un gruppo solido, c'è una buona atmosfera in spogliatoio e non ci sono divisioni: sta soltanto a noi migliorare giorno dopo giorno".