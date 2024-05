Tavares-Real: rinnovo d'oro. Calathes al Monaco. E James?

MERCATO EUROLEGA

Entra nel vivo il mercato delle big europee: accordo raggiunto tra il centro capoverdiano e la Casa Blanca. Il Monaco a un passo dal playmaker del Fenerbahce, in attesa di una risposta dall'MVP

© IPA Il Real Madrid, tra la delusione per la sconfitta nella finale di Eurolega col Panathinaikos e l'inizio della serie playoff di Liga con Barcellona, inizia a programmare il suo futuro. E lo fa mettendo un punto alle voci che davano Edy Tavares prossimo a lasciare la Spagna. Il centro firmerà infatti un ricco contratto per altri 5 anni, guadagnerà complessivamente tra 15 e 20 milioni di euro.

Tavares in, Poirier out. L'altro big man del roster di Chus Mateo ha infatti da settimane trovato un'intesa con l'Efes e giocherà in Turchia dalla prossima stagione. Al suo posto potrebbe tornare a Madrid Usman Garuba. Il 22enne spagnolo aveva fatto il grande salto in NBA nel 2021 (Houston Rockets e Golden State Warriors), ma in questa stagione ha giocato in G-League. Il grande obiettivo per i vicecampioni d'Europa è Lorenzo Brown (ma attenzione al Fenerbahce), per andare a comporre insieme a Facundo Campazzo una coppia di playmaker probabilmente senza eguali in Europa. Sempre per il backcourt, il Real ha le mani sul 30enne canadese Xavier Rathan-Mayes reduce da un'ottima annata in Russia con l'Enisey Krasnoyarsk.

© IPA

In uscita tiene banco la situazione di Mario Hezonja. Il giocatore non è riuscito a trovare un accordo per rinnovare col club: da tempo corteggiato dal Panathinaikos, nell'ultimo periodo si è inserito pesantemente il Barcellona.

Panathinaikos che dopo aver festeggiato per il trionfo di Berlino si metterà al lavoro per mettere a disposizione di Ergin Ataman un roster ancora più profondo: la prima idea è un centro che possa alternarsi con Lessort e il primo nome della lista è Motley del Fenerbahce.

© IPA

In casa Monaco si vivono giorni di attesa per la risposta di Mike James, a cui il club ha sottoposto una ricca offerta per un rinnovo triennale. Per ora l'MVP della stagione di Eurolega non ha ancora accettato: normale dinamica di qualsiasi trattativa o c'è sotto qualche altra sirena, l'Olympiacos ad esempio? Nel frattempo siamo ai dettagli per l'arrivo nel Principato di Nick Calathes: per il play del Fenerbahce pronto un biennale. Resterà a Montecarlo, a proposito di esterni, Okobo.

© IPA

Restando in Francia, inizia a muoversi anche l'ambizioso Paris che debutterà in Eurolega dopo la vittoria dell'Eurocup. Il primo colpo potrebbe essere Frank Kaminski che ha già lasciato Belgrado, sponda Partizan. La terza squadra francese, l'Asvel, sta invece sognando un grande colpo per riscattare le ultime annate negative: il presidente Tony Parker in persona ha preso contatto con Evan Fournier che diventerà free agent. Anche se l'agenzia che rappresenta il giocatore ha negato la possibilità di un ritorno in Europa.

© IPA

Tornando in Spagna troviamo uno dei giocatori più richiesti in questa fase iniziale del mercato: si tratta di Chris Jones del Valencia. Il giocatore, che ha contratto ancora per due stagioni, ha una clausola di uscita di 300mila dollari che Partizan e soprattutto Fenerbahce stanno pensando di pagare.

A proposito di Valencia, a ore dovrebbe essere annunciato il nuovo allenatore: il prescelto è Pedro Martinez. Per l'allenatore di Manresa si tratterebbe di un ritorno dopo 7 stagioni. Per la panchina del Baskonia, infine, è corsa a due tra Alex Mumbrù e Jaka Lakovic.