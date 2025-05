Trieste, Francesco Taccetti rimarrà nel coaching staff

"Siamo entusiasti di poter continuare il nostro percorso con Francesco - il commento del presidente Paul Matiasic all’annuncio del rinnovo - Fin dal primo giorno, ha incarnato lo spirito combattivo e la dedizione che vogliamo vedere in ogni membro della nostra famiglia biancorossa. La sua professionalità, unita a una grande umanità e a una flessibilità che si è rivelata fondamentale, lo rendono una figura preziosa per il nostro staff e un vero esempio dei valori che questo club vuole trasmettere. Questo rinnovo è il naturale riconoscimento del suo eccellente lavoro e della sua capacità di farsi ambasciatore della nostra identità. Se è vero che tutte le vittorie partono da un grande lavoro difensivo, il suo apporto in questo senso è stato, e lo sarà anche in futuro, essenziale per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Buon lavoro Taccio!"