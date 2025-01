Stando a quanto scritto sul Resto del Carlino, la volontà della Virtus Segafredo Bologna di non pagare alcuna clausola di buyout per un giocatore che sopperisca all'assenza di Will Clyburn (fascite plantare, almeno 10 settimane di stop) aumenta le quotazioni di Edmond Sumner tra i profili indicati da coach Ivanovic. L'ex Zalgiris Kaunas sta attualmente dominando il campionato cinese (36.2 punti di media coi Sichuan Blue Whales).