STRAUTINS: "TORTONA, VOGLIO ESSERE COSTANTE PER TUTTA LA STAGIONE"

Intervistato da Il Resto del Carlino, Arturs Strautins ha oarlato della sfida da ex che lo attende a Reggio Emilia. "Sono in salute, ho ottime sensazioni, ma lo prendo come un punto di partenza. L'obiettivo è essere costante fino al termine dell'annata. Sorpreso di questo mio rendimento? Non troppo, ma nemmeno posso dire che me lo aspettavo, è il frutto del lavoro di questi anni, anche durante l'estate, della mia voglia di emergere e della fiducia che sento intorno a me, da parte di tutto lo staff tecnico a partire da coach De Raffaele, con cui parlo tanto. Sono cose importanti nella maturazione di un giocatore. Credo che i risultati, sinora, non rispecchino il reale valore di Reggio, che secondo me ha margini di miglioramento. Dovremo perciò stare molto attenti, essere intensi per tutti i quaranta minuti, mettere il corpo in ogni azione, con decisione".