Stella Rossa, Sfairopoulos: "Siamo negli ultimi chilometri, dobbiamo spingere più forte"

La Stella Rossa attende a Belgrado l'Olimpia Milano per un'altra partita fondamentale nella corsa ai play-off di Eurolega. Così ha parlato Ioannis Sfairopoulos: "Stiamo finendo la maratona e ora è il momento di fare uno sprint. Siamo negli ultimi chilometri e dobbiamo spingere più forte. Dobbiamo farlo, è quello che mi aspetto dai giocatori. Dobbiamo spingerci oltre, mostrare tutto il desiderio di vincere in una partita del genere. Giochiamo contro una squadra offensiva, dobbiamo essere concentrati ed efficaci in difesa. Abbiamo molti problemi con gli infortuni, influenze, virus. Abbiamo giocatori che non sono al 100%, alcuni non sono pronti, ma giocano anche con il raffreddore, con un virus. Ognuno si sta sacrificando per giocare la partita contro Milano".