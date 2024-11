TORTONA, SQUARCINA: "BENFICA? STA ACQUISENDO FIDUCIA"

Alla viglia della sfida di BCL contro Benfica (palla a due alle 20.30 del mercoledì del Pala Ferraris), così l'assistant coach di Tortona Iacopo Squarcina presenta la gara coi portoghesi, a due settimane dalla vittoria bianconera a Lisbona (58-72): "Vincere con il Benfica significherebbe entrare matematicamente tra le prime tre, ma serviranno degli sforzi successivi in più perché l’obiettivo è evitare il Play-In, all’interno pure di un calendario gare molto fitto. Rispetto alla sfida dell’andata a Lisbona andiamo ad affrontare una squadra che ha recuperato tutti gli infortunati per cui ha avuto modo di allenarsi insieme. Di recente hanno vinto una buona partita contro il Porto che è l’altra squadra di livello in Portogallo, per cui stanno acquisendo fiducia. Dovremo essere bravi a non far accendere il talento dei loro stranieri, in particolare dell’ala grande Tyler Stone, e a non farci sorprendere dall’aggressività dei loro piccoli, che a Lisbona ci hanno messo le mani addosso e ci abbiamo messo un po’ di tempo prima di capire come rispondere in modo adeguato".