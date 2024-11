MONACO, ACCORDO CON SPANOULIS PER SOSTITUIRE OBRADOVIC

Il portale serbo Meridian Sport riporta come Vasilis Spanoulis abbia già trovato un accordo col Monaco. La panchina monegasca, liberata dalla risoluzione consensuale con Sasa Obradovic, è la prima a subire una modifica nella stagione di Eurolega. Per il 3 volte vincitore (da giocatore, tra Panathinaikos e Olympiacos) sarà la prima esperienza da capo allenatore nella competizione, dopo i Giochi Olimpici allenati con la Grecia e la Final 4 di Basketball Champions League raggiunta col Peristeri. Non è ancora specificata la durata del contratto.