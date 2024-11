SPAHIJA: "REGGIO È FORTE, MA VENEZIA STA CRESCENDO E VUOLE VINCERE"

Il coach della Reyer si prepara alla sfida con la Unahotels e parla dei miglioramenti che si aspetta dalla sua squadra. "Reggio Emilia è una squadra forte, conosciamo molto bene il loro allenatore e il loro sistema. Sono molto organizzati in attacco e in difesa. Nelle ultime due partite abbiamo giocato bene, difensivamente, a rimbalzo e con pace. In questo momento costruiamo bene i tiri aperti, ma non li convertiamo e credo sia una questione più psicologica che tecnica perché abbiamo ottimi tiratori. I problemi fisici che abbiamo avuto negli esterni possono aver influenzato, gli avversari mettono grande pressione alle nostre guardie. Io devo dare il mio supporto ai giocatori in allenamento, ci alleniamo molto bene con grande attitudine. Siamo un gruppo unito, anche nelle difficoltà. Sono certo che presto miglioreremo le nostre percentuali di tiro da tre. Andiamo in campo per vincere questa partita".