Venezia, Simpson (e Bowman) per sostituire Ennis

Come riportato su La Nuova di Venezia e Mestre, gli orogranata avrebbero messo nel mirino Zavier Simpson ('97, Cluj, 17.8 punti e 8 assist di media in stagione in EuroCup) per prendere il posto in rotazione di Tyler Ennis, agli ultimi dettagli con l'Hapoel Tel Aviv. In dirittura d'arrivo anche la trattativa che porterebbe al breve trasloco da Treviso Ky Bowman: per l'americano, visto in Italia allenato sempre da coach Vitucci anche a Brindisi, Venezia ritaglierebbe il ruolo da 6° uomo.