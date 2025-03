Pistoia, rescisso il contratto di Silins: il lettone va in Spagna

"A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala/pivot lettone Karlis Silins che chiude la sua avventura in biancorosso con 19 partite giocate e 260 punti totalizzati.

Il club ringrazia Karlis per l’impegno e la professionalità dimostrate in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera".